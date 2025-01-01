Desde el corazón de Santa Fe, NM, llega Pa’l Pueblo, un video podcast en español conducido por dos voces queer y latines que transforman la intimidad de la mesa de cocina en una plataforma pública sin pelos en la lengua. Transmitido por KSFR, este espacio se dedica a conversaciones auténticas, crudas y necesarias sobre identidad, cultura, política, amor, familia, y todo lo que nos atraviesa como comunidad.
Cada episodio invita a oyentes y espectadores a unirse a la mesa. Ya no siguiera escondida en la cocina, sino abierta al mundo donde se discutirán temas que por mucho tiempo se han mantenido en silencio o en privado. Con humor, corazón, y una mirada profundamente personal, los anfitriones desafían normas, celebran nuestras raíces, y honran las historias que merecen ser contadas.
Pa’l Pueblo es más que un podcast: es un acto de resistencia, un canto a la verdad, y un abrazo para quienes siempre han buscado un lugar donde ser escuchados.
From the heart of Santa Fe, NM, comes Pa’l Pueblo, a Spanish-language podcast hosted by two queer Latine voices who bring the intimacy of the kitchen table into a bold, public platform with nothing held back. Broadcast on KSFR, this show is dedicated to raw, honest, and necessary conversations about identity, culture, politics, love, family, and everything that shapes us as a community.
Each episode invites listeners and viewers to pull up a chair and no longer hidden in the kitchen, but open to the world in which where topics long kept in silence or behind closed doors are brought into the light. With humor, heart, and deeply personal perspectives, the hosts challenge norms, celebrate our roots, and honor the stories that deserve to be heard.