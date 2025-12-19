Gustavo y La Guadalupana

Les presentamos a Gustavo Martínez Contreras, un cineasta y periodista que se considera un Guadalupano de hueso colorado! Tanto que produjo una serie documental para Canal 21 de la Ciudad de México llamada, "¿Dónde anda Lupita?". Gustavo nos platica sobre el origen, significado y la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe dentro de la comunidad latina y cómo ha llegado hasta Palestina.

La serie documental ¿Dónde anda Lupita? está disponible gratis en YouTube.

Where’s Lupita, página de Instagram.

Para saber más acerca de Gustavo y sus proyectos, visiten Analco Studios.

Canción: El Xochipitzahuatl by Cantar Huasteco