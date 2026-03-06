Carlos Morton, Teatro Paraguas

Hoy nos acompaña Carlos Morton, el dramaturgo de la obra Esperanza, la cual es una adaptación teatral de la película Sal de la Tierra. Esperanza cuenta la increíble historia de la huelga de los mineros Mexico-Americanos y sus esposas en contra de la mina de Empire Zinc en Bayard, Nuevo Mexico que ocurrió en 1951 y duro 15 meses!

No te pierdas el gran estreno de Esperanza este viernes, 6 de marzo a las 7:30pm en el Teatro Paraguas. Si ese día no te funciona, no te preocupes que la obra estará disponible hasta el 22 de marzo.

Para mas información y para comprar boletos, visita la pagina web de Teatro Paraguas.