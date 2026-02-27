© 2026
Pa'l Pueblo

02/27/2026 Plan General de Santa Fe

Published February 27, 2026 at 5:28 PM MST

Hoy platicamos con Heather Lamboy, la Directora del Departamento de Uso de Terrenos de Santa Fe, acerca del nuevo plan general de la ciudad, Santa Fe Forward, o como le decimos por acá, Santa Fe Pa’ Delante. Un proyecto colaborativo con todas las personas que vivimos aquí para establecer una visión colectiva y un mapa de pólizas para los próximos 25 años.

Para más información:

Santa Fe Forward - Santa Fe Hacia Adelante

City Smart Interactive Hub - Centro Interactivo

Si quieres comunicarte con la Directora Heather Lamboy:

505-470-5281

Hllamboy@santafenm.gov

