02/27/2026 Plan General de Santa Fe
Hoy platicamos con Heather Lamboy, la Directora del Departamento de Uso de Terrenos de Santa Fe, acerca del nuevo plan general de la ciudad, Santa Fe Forward, o como le decimos por acá, Santa Fe Pa’ Delante. Un proyecto colaborativo con todas las personas que vivimos aquí para establecer una visión colectiva y un mapa de pólizas para los próximos 25 años.
Para más información:
Santa Fe Forward - Santa Fe Hacia Adelante
City Smart Interactive Hub - Centro Interactivo
Si quieres comunicarte con la Directora Heather Lamboy:
505-470-5281