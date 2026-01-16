© 2026
The City of Santa Fe Governing Body meeting is scheduled Thursday 1/15 this week, starting at 5pm, instead of Wednesday. KSFR will be broadcasting that meeting live.
Pa'l Pueblo

Sistemas de Poder en Gobierno Local

Published January 16, 2026 at 5:30 PM MST
