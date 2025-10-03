María Pérez y el Voto Latinx
Ya que se acercan la elecciones para elegir nueva representación para nuestros distritos y la alcaldía de la ciudad de Santa Fe, hablamos con María Pérez, co-fundadora de We Are Democracy Rising, acerca del voto por orden de preferencia, y donde podemos conseguir más información acerca de esta proceso tan importante.
La pagina de la Secretaría de Estado que contiene la lista de candidatos y candidatas para todos los puestos locales.
Mapa de los distritos del consejo municipal.
Grabación del foro con los candidatos y candidatas al consejo municipal de Santa Fe (en inglés).
Grabación del foro con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Santa Fe (en ingles).
Eventos de educación comunitaria acerca de las próximas elecciones locales.
Martes 10/7 en el Luisa Senior Center a las 12:00pm
Jueves 10/9 en el Pasatiempo Senior Center a las 12:00pm
Canción de hoy: Triángulo by iLe