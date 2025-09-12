ICE y la Corte Suprema
El lunes, 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia suspendió un fallo de una corte inferior que impedía realizar arrestos en Los Ángeles basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable. Acompáñanos mientras discutimos que significa esta decision para nuestra comunidad.
Recursos de apoyo legales y emocionales:
Gerard’s House - Nuestra Jornada es un programa de apoyo emocional para niños y adolescentes que atraviesan el duelo de una perdida en familias inmigrantes o por tener familiares afectados por ICE.
Guia de preparación antes de una detención - Guia preparada por Legal Aid NYC
Contigo Immigrant Justice - si necesita acesoria legal en Santa Fe, NM.
Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración - Este directorio solo incluye organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales de inmigración gratis o de bajo costo.
Conozca sus derechos: Que hacer si usted es arrestado o detenido por ICE? - Guia preparada por National Immigration Law Center (Centro Nacional de Ley Migratoria)
Que hacer si viene ICE a si lugar de trabajo - Guia preparada por el National Immigration Law Center.
Como encontrar a un ser querido después de un arresto de ICE - Guia preparada por el National Immigration Law Center.
Canción de hoy: Algo Bonito by iLe & Ivy Queen