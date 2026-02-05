Search Query
Show Search
Home
Programs
Program Schedule
Propose A Program
Shows A-Z
Program Schedule
Propose A Program
Shows A-Z
News
Arts & Culture
Business
Community
Criminal Justice
Education
Environment
Government
Health
Housing
NPR (National) News
Arts & Culture
Business
Community
Criminal Justice
Education
Environment
Government
Health
Housing
NPR (National) News
Support Us
Donate Now
Donate a Vehicle
Our Underwriters
Studio Rental
Transfer Securities
Underwriting
Volunteer
Donate Now
Donate a Vehicle
Our Underwriters
Studio Rental
Transfer Securities
Underwriting
Volunteer
About Us
Contact Us
Staff
Governance
History
Jobs
Privacy Policy
Contact Us
Staff
Governance
History
Jobs
Privacy Policy
Coverage Map
Community Calendar
Podcasts
PSA Policy
© 2026
Menu
A Public Service of Santa Fe Community College
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KSFR
All Streams
Home
Programs
Program Schedule
Propose A Program
Shows A-Z
Program Schedule
Propose A Program
Shows A-Z
News
Arts & Culture
Business
Community
Criminal Justice
Education
Environment
Government
Health
Housing
NPR (National) News
Arts & Culture
Business
Community
Criminal Justice
Education
Environment
Government
Health
Housing
NPR (National) News
Support Us
Donate Now
Donate a Vehicle
Our Underwriters
Studio Rental
Transfer Securities
Underwriting
Volunteer
Donate Now
Donate a Vehicle
Our Underwriters
Studio Rental
Transfer Securities
Underwriting
Volunteer
About Us
Contact Us
Staff
Governance
History
Jobs
Privacy Policy
Contact Us
Staff
Governance
History
Jobs
Privacy Policy
Coverage Map
Community Calendar
Podcasts
PSA Policy
Support KSFR today!
Moment To Moment
1/14/2026
Published January 15, 2026 at 10:16 AM MST
Listen
•
58:50
Moment To Moment