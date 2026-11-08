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SHOP LOCAL SATURDAY ARTWALK

SHOP LOCAL SATURDAY ARTWALK

Do you love supporting local? Small Business Saturday on November 28 is transforming into Shop Local Saturday at Tumbleroot!!

YOUR ONE-STOP HOLIDAY MARKET!

Over 70 ArtWalk vendors (aka local businesses) will line the parking lot, patio, and indoor areas of Tumbleroot on Agua Fria from NOON - 5PM.

FREE HOT CIDER & FRE ORNAMENT DECORATING

Tumbleroot Alegría on Agua Fria  
12:00 PM - 05:00 PM on Sat, 28 Nov 2026

Event Supported By

ArtWalk Santa Fe
artwalksantafe@gmail.com
artwalksantafe@gmail.com
https://artwalksantafe.com/
Tumbleroot Alegría on Agua Fria  
2791 Agua Fria Street
Santa Fe, New Mexico 87507
marketing@tumblerootbrewing.com
https://www.tumblerootbreweryanddistillery.com/events#calendar-6537eb74-c800-416b-ab0d-b905b0e18edc-event-b6c5ca8e-15c8-40e5-a874-d8220a752dd7