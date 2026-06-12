Noche de Bingo en Español: Feria After Hours

¡Te invitamos a nuestra noche de bingo en español!

Disfruta de una noche para relajarte, convivir y disfrutar en comunidad.

Ven y disfruta de:

🎱 Bingo con premios

🥤 Bebidas refrescantes de kombucha de tamarindo

🎶 DJ en vivo

🍿 Botanas

💬 Dinámicas divertidas para romper el hielo y conversar

Perfecto para venir con amigos, conocer gente nueva y conectar con emprendedores, pequeños negocios y otros miembros de la comunidad. No importa si nunca has jugado bingo, aquí te enseñamos, ¡es muy fácil!

📅 Jueves 25 de junio de 2026

🕧 5:30 PM – 7:30 PM

📍 Fraternal Order of Police, 3300 Calle Maria Luisa #3, Santa Fe, NM 87507

💵 $10 por persona (parte del dinero se usará para premios)

El registro cierra el miércoles 24 de junio a las 12:00 PM.

🎟️ Cupo limitado. Regístrate hoy en: https://web.santafechamber.com/atlas/events/4933/details

Evento organizado por la Feria Southside, la Cámara de Comercio de Santa Fe, el Departamento de Desarrollo Económico de Santa Fe y Last Call Kombucha.

