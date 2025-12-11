© 2025
A Public Service of Santa Fe Community College
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Support KSFR today!
Interviews
Marc & Paula's Roadside Distraction

Marc and Paula interview Paul Pearcy

Published December 11, 2025 at 4:00 PM MST
Marc & Paula's Roadside Distraction