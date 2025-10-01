Una serie visual de NPR explora el ritmo de la cumbia

La cumbia, que comenzó como la banda sonora de la clase trabajadora, con su ritmo sencillo pero contagioso, ha absorbido estilos locales, se ha transformado y se ha reinventado. Ha viajado de forma subterránea por las venas de América Latina y se ha expandido por el mundo, desde aldeas remotas en los Andes ecuatorianos hasta los bares del centro de Los Ángeles.

Se ha convertido en uno de los géneros más escuchados en el continente americano, simbolizando la identidad latinoamericana. Nacida de la mezcla cultural entre influencias africanas, indígenas y europeas, la historia de la cumbia refleja la nuestra. Desde su origen en la costa colombiana durante la época colonial, ha acompañado a migrantes latinoamericanos desde zonas rurales hasta las ciudades, cruzando fronteras y continentes.

En nuestra serie especial bilingüe, Cumbia Across Latin America, los fotógrafos y narradores Karla Gachet e Iván Kashinsky nos llevan en un recorrido visual por seis países: Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos.

Con el apoyo del programa National Geographic Explorer, Gachet y Kashinsky pasaron años en la carretera documentando a las personas, los lugares y las culturas que mantienen viva la cumbia.

La serie incluye Picture Shows en inglés y español y una playlist curada.

Copyright 2025 NPR