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Mariachi Spectacular Concert — July 11

Mariachi Spectacular Concert — July 11

Mariachi Spectacular de Albuquerque returns Saturday, July 11, 2026, at 6:30 PM at the Sandia Amphitheater at Sandia Resort & Casino. The concert will feature internationally recognized mariachi performers and dancers, including Ballet Folklórico Paso Del Norte, Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Ángeles Ochoa, and Mariachi Sol de México de José Hernández. For more information, visit mariachispectacular.com.

Sandia Resort and Casino Amphitheater
74.00-124.00
06:30 PM - 11:00 PM on Sat, 11 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Mariachi Spectacular de Albuquerque
505-836-0306
mariachispectacular@atrisco.org
https://mariachispectacular.com/

Artist Group Info

Mariachi Spectacular de Albuquerque
mariachispectacular@atrisco.org
https://mariachispectacular.com/
Sandia Resort and Casino Amphitheater
30 Rainbow Rd NE
Albuquerque, New Mexico 87113