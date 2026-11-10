Jazz Brunch at the Manhattan Avenue Deli: Steve Mayer Presents
Jazz Brunch at the Manhattan Avenue Deli: Steve Mayer Presents
Live jazz and brunch on Sunday afternoon at Santa Fe's Manhattan Avenue Deli. Drummer Steve Mayer leads a quartet with Mike Hua on piano, Kim Stone on bass and Dimi Disanti on guitar. $10 cover; reserve at santafejcc.com/jazz.
Manhattan Avenue Deli
$10
12:00 PM - 02:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Event Supported By
Manhattan Avenue Deli
5054480400
deli@santafejcc.com
Artist Group Info
Steve Mayer Quartet (Steve Mayer, Mike Hua, Kim Stone, Dimi Disanti)
Manhattan Avenue Deli
230 W Manhattan AveSanta Fe, New Mexico 87501
5054480400
deli@santafejcc.com