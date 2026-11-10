© 2026
A Public Service of Santa Fe Community College
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Support KSFR today! Click to make a donation!

Jazz Brunch at the Manhattan Avenue Deli: Steve Mayer Presents

Jazz Brunch at the Manhattan Avenue Deli: Steve Mayer Presents

Live jazz and brunch on Sunday afternoon at Santa Fe's Manhattan Avenue Deli. Drummer Steve Mayer leads a quartet with Mike Hua on piano, Kim Stone on bass and Dimi Disanti on guitar. $10 cover; reserve at santafejcc.com/jazz.

Manhattan Avenue Deli
$10
12:00 PM - 02:00 PM on Sun, 15 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Manhattan Avenue Deli
5054480400
deli@santafejcc.com
https://www.santafejcc.com/jazz

Artist Group Info

Steve Mayer Quartet (Steve Mayer, Mike Hua, Kim Stone, Dimi Disanti)
Manhattan Avenue Deli
230 W Manhattan Ave
Santa Fe, New Mexico 87501
5054480400
deli@santafejcc.com
https://www.santafejcc.com/jazz