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Concordia Santa Fe Wind Orchestra Concert, " Songs and Dances"

Concordia Santa Fe Wind Orchestra Concert, " Songs and Dances"

Concordia Santa Fe's Wind Orchestra presents a concert on Sunday, November 8, at 2:00 pm, in St. Francis Auditorium, Santa Fe. Led by guest conductor Dr. Damon Talley of the Louisiana State University, the program will include works by Giroux, Hindemith, Reed, and Tchaikovsky. Free admission.

St. Francis Auditorium
12:21 PM - 12:22 PM on Sun, 8 Nov 2026

Event Supported By

Concordia Santa Fe

Artist Group Info

holmstenv@hotmail.com
St. Francis Auditorium
107 W Palace Ave
Santa Fe, New Mexico 87501