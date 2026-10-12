Concordia Santa Fe Wind Orchestra Concert, " Songs and Dances"
Concordia Santa Fe Wind Orchestra Concert, " Songs and Dances"
Concordia Santa Fe's Wind Orchestra presents a concert on Sunday, November 8, at 2:00 pm, in St. Francis Auditorium, Santa Fe. Led by guest conductor Dr. Damon Talley of the Louisiana State University, the program will include works by Giroux, Hindemith, Reed, and Tchaikovsky. Free admission.
St. Francis Auditorium
12:21 PM - 12:22 PM on Sun, 8 Nov 2026
Event Supported By
Concordia Santa Fe
Artist Group Info
holmstenv@hotmail.com
St. Francis Auditorium
107 W Palace AveSanta Fe, New Mexico 87501