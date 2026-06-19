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Casa Flamenca Summer Tablao Series Opens With Artists From Spain

Casa Flamenca Summer Tablao Series Opens With Artists From Spain

Experience flamenco at its best at Casa Flamenca! Featuring a formidable line up of dynamic flamenco performers from Spain, these shows are filled with high energy, drama and joy.
July 3 & 4 at 8 pm. July 5 at 6 pm. In the heart of Albuquerque’s Old Town. 401 Rio Grande Blvd NW, Albuquerque, 87104.
Tickets $50 at www.casaflamenca.org and 505-247-0622.

Casa Flamenca
$50
08:00 PM - 09:30 PM, every day through Jul 04, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Casa Flamenca
505-247-0622
casaflamenca102@gmail.com
www.casaflamenca.org

Artist Group Info

Carmen Montes
casaflamenca102@gmail.com
www.casaflamenca.org
Casa Flamenca
401 Rio Grande Boulevard NW
Albuquerque, New Mexico 87104
505-247-0622
casaflamenc102@gmail.com
www.casaflamenca.org