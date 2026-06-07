BAR(d) speak easy shakespeare: Hamlet
BAR(d) speak easy shakespeare: Hamlet
BAR(d) speak easy shakespeare
Hamlet
Friday, July 3 - 6:30pm, cocktail hour starts 5:30 pm
"Remember me"
Free! Donations encouraged!
Join us to kick off ISC Santa Fe's Summer Repertory Season as the cast speak through the play together for the first time.
Tumbleroot Alegría
Free! Donations encouraged!
05:30 PM - 09:00 PM on Fri, 3 Jul 2026
Event Supported By
Incite Shakespeare Company Santa Fe
info@iscsantafe.org
Tumbleroot Alegría
2791 Agua Fria StSanta Fe, New Mexico 87507
(505) 303-3808
marketing@tumblerootbrewing.com