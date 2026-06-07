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BAR(d) speak easy shakespeare: Hamlet

BAR(d) speak easy shakespeare: Hamlet

BAR(d) speak easy shakespeare
Hamlet

Friday, July 3 - 6:30pm, cocktail hour starts 5:30 pm

"Remember me"
Free! Donations encouraged!
Join us to kick off ISC Santa Fe's Summer Repertory Season as the cast speak through the play together for the first time.

Tumbleroot Alegría
Free! Donations encouraged!
05:30 PM - 09:00 PM on Fri, 3 Jul 2026

Event Supported By

Incite Shakespeare Company Santa Fe
info@iscsantafe.org
https://iscsantafe.org/
Tumbleroot Alegría
2791 Agua Fria St
Santa Fe, New Mexico 87507
(505) 303-3808
marketing@tumblerootbrewing.com
https://www.tumblerootbreweryanddistillery.com/