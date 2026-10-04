18th Annual Empty Bowls
18th Annual Empty Bowls
18th Annual Empty Bowls event Sat. Oct. 10th at St James Episcopal church from 11 to 2pm to profit the Food Pantry. A hand ceramic bowl of your choice, Silent Auction and a light lunch for only $25 per ticket.
St James Episcopal Church Taos
$25
11:00 PM - 02:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
St James Episcopal Church of Taos
575 758 2790 ext 1
office@stjamestaos.org
St James Episcopal Church Taos
208 Camino del SantiagoTaos, New Mexico 87571
575 779 6715
taosfoodpantry@gmail.com