Comcast Brings Fiber Optic Internet Connection to Las Vegas, NM

Wake Up Call's MK Mendoza speaks with Comcast New Mexico Area Vice President Chris Dunkenson about the new roll out of internet connection coming to Las Vegas, New Mexico and what it means for the city and state.

http://traffic.libsyn.com/secure/ksfrnews/MONO_Comcast_in_Las_Vegas_07302020.mp3

