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Comcast Brings Fiber Optic Internet Connection to Las Vegas, NM

By MK Mendoza 18 minutes ago

Credit Comcast

Wake Up Call's MK Mendoza speaks with Comcast New Mexico Area Vice President Chris Dunkenson about the new roll out of internet connection coming to Las Vegas, New Mexico and what it means for the city and state.

http://traffic.libsyn.com/secure/ksfrnews/MONO_Comcast_in_Las_Vegas_07302020.mp3 

For more information, see link below: 

https://r.search.yahoo.com/cbclk2/dWU9Mzg5MkU2NTc5N0NFNDdBMyZ1dD0xNTk3MDcxNjgyNjgzJnVvPTczODczNDk1NzU1MTc1Jmx0PTImcz0xJmVzPVlMYV9IQmtHUFNfN045dFRaUFhnTndVNW54VjFXdGRXTlBRNEFwUnN5NDVSd2JXbk1nLS0-/RV=2/RE=1597100483/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3de8ncccCog7kRU_dBK80YWWKjVUCUwZbL6rggYSgmwhicrS3mHlEBJK36egpxJ9hEvoK2L_BrQvjPCjDUkU5UwjXDDk_vO40T3zWMf960uoVajhsMtyZrmcmvlyIpijIDa4uBAKCxpU_AkRi9p2qfejCH4SpsQlIeM-LzrOSvYda_v54eQL%26u%3daHR0cCUzYSUyZiUyZmNsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQlMmZsaW5rJTJmY2xpY2slM2ZsaWQlM2Q0MzcwMDA1MzUwMjAzODI1NiUyNmRzX3Nfa3dnaWQlM2Q1ODcwMDAwNTg1NTcwMDE1OSUyNiUyNmRzX2VfYWRpZCUzZDczODczNDk1NzU1MTc1JTI2ZHNfZV90YXJnZXRfaWQlM2Rrd2QtNzM4NzM0NTE1Mjc5NjklM2Fsb2MtNDExNSUyNiUyNmRzX3VybF92JTNkMiUyNmRzX2Rlc3RfdXJsJTNkaHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cueGZpbml0eS5jb20lMmYlM2ZDTVAlM2RLTkMtJTViKlRyYWNrZXJJRColNWQtJTViKkVuZ2luZUFjY291bnRUeXBlKiU1ZC03Mzg3MzQ5NTc1NTE3NS1jLWNvbWNhc3QtcC0lNWIqQ2FtcGFpZ24qJTVkJTI2bXNjbGtpZCUzZDQ4ODIzNmJiZjllNDExOGRkMzQ5Njk4YTk4YTZmZDM2%26rlid%3d488236bbf9e4118dd349698a98a6fd36/RK=2/RS=mM7tTroEEnyY_dL7UVZ1nCYqHEk-;_ylt=Awr9DslCYTFfxLoA62VXNyoA;_ylu=X3oDMTB2NjJ0cGtlBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNvdi10b3A-;_ylc=X3IDMgRydAMw?IG=0afd0ec995144139850000000003849f

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